Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса. Текст
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" публикует полный текст российского меморандума, переданного украинской стороне в понедельник в Стамбуле:
"Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса
Раздел I
Основные параметры окончательного урегулирования
1) Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и др. военизированных формирований Украины;
2) нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры;
3) прекращение действия и отказ от заключения в будущем международных договоров и соглашений, не совместимых с положениями п.2 настоящего Раздела;
4) подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим ОМП, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины;
5) установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии;
6) обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального;
7) законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий;
8) снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между РФ и Украиной;
9) решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами;
10) отказ от взаимных претензий в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом;
11) снятие ограничений в отношении УПЦ;
12) поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами.
Раздел II
Условия прекращения огня
Вариант 1.
Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утвержденным Положением.
Вариант 2. "Пакетное предложение":
1) запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ;
2) прекращение мобилизации и начало демобилизации;
3) прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных;
4) исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины;
5) гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан;
6) создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня;
7) взаимная амнистия "политзаключенных" и освобождение удерживаемых гражданских лиц;
8) отмена военного положения на Украине;
9) объявление даты проведения выборов Президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения.
10) подписание Соглашения об исполнении положений, содержащихся в Разделе I.
Раздел III
Последовательность шагов и сроки их осуществления
1) начало работы над текстом Договора;
2) объявление 2-3-х дневного перемирия для сбора в "серой зоне" тел погибших;
3) передача УС в одностороннем порядке 6 000 тел военнослужащих ВСУ;
4) подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего Договора об окончательном урегулировании (далее - Договор);
5) с момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация "пакетного соглашения" должны быть исполнены в течение этих 30 дней;
6) проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины;
7) подписание Договора;
8) одобрение подписанного Договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН;
9) ратификация, вступление в силу и реализация Договора".