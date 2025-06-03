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Россельхознадзор с 16 июня может запретить ввоз цветов через Армению

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 16 июня может запретить ввоз цветов из третьих стран через Армению в связи с участившимися обнаружениями в них карантинных объектов.

"В случае отсутствия необходимых мер реагирования и продолжения выявления карантинных объектов Россельхознадзор будет вынужден ввести с 16 июня 2025 года временные ограничения на ввоз цветочной продукции в Россию в сопровождении армянских фитосанитарных сертификатов из третьих стран", - сообщила служба.

По данным Россельхознадзора, в 2025 году ввоз срезанных цветов из Армении резко увеличился: к настоящему времени проконтролировано 52 млн штук, что на 49,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было ввезено 34,7 млн штук. В результате выявлено 13 случаев заражения цветов западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Pergande).

"Кроме того, отмечены неоднократные случаи выявления карантинных объектов в других видах растительной продукции, что свидетельствует о неэффективной системе контроля за экспортируемой продукцией со стороны Армении", - сообщает Россельхознадзор. В связи с этим в адрес инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении направлено письмо с просьбой принять исчерпывающие меры и усилить контроль за поставляемыми товарами.

Россельхознадзор Армения
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