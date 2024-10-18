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Россия с 21 октября вводит ограничения на ввоз цветов из Казахстана

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 21 октября вводит временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов из Казахстана, говорится в сообщении ведомства.

По данным Россельхознадзора, цветы ввозятся в Россию в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов, выданных преимущественно на продукцию из недружественных стран. Решение о приостановке вызвано, в частности, 43 случаями обнаружения западного цветочного трипса, потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения которого составляет более 11,5 млрд рублей.

"Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции", - отмечают в ведомстве.

Ранее Россия ввела ограничения на ввоз из Казахстана томатов, перцев, дынь, пшеницы, семян льна и чечевицы.

Казахстан Россельхознадзор
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