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Главой Росгеологии назначен бывший первый зампредправления Россельхозбанка Лёвин

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Главой "Росгеологии" назначен бывший первый зампредправления Россельхозбанка Кирилл Лёвин, говорится в сообщении "Росгеологии".

"Прекратить полномочия генерального директора АО "Росгеология" Радькова Сергея Александровича. Избрать генеральным директором АО "Росгеология" Левина Кирилла Юрьевича сроком на 5 лет.", - говорится в информации.

Лёвин окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе по специальности инженер-экономист. С 1993 года работал в банковской сфере. В 2011 году перешел на должность советника председателя правления РСХБ, с 2018 года и по настоящее время являлся первым заместителем председателя правления банка. Курировал блоки "финансы и стратегия", "финансовые рынки и международные расчеты", "рынки капиталов и депозитарная деятельность", "персонал".

В Россельхозбанке отметили, что Лёвин проработал в периметре банка более 15 лет. "За это время Россельхозбанк из традиционного финансового института превратился в драйвер развития агропромышленного комплекса, а также добился существенных финансовых результатов. По итогам прошлого года банк достиг чистой прибыли в размере 39,8 млрд рублей, что на 25% превышает результат 2023 года", - говорится в сообщении банка.

Председатель правления РСХБ Борис Листов поблагодарил Лёвина за многолетнюю совместную работу. "Вместе с банком Кирилл Лёвин прошел большой профессиональный путь, курировал сложные направления финансового блока, в том числе – реализацию стратегии привлечения капитала. Благодарю Кирилла Юрьевича и желаю успехов на новом месте", - приводятся в сообщении слова Листова.

Чуть более года назад, в апреле 2024 года, "Росгеологию" покинул Сергей Горьков, контракт которого на посту главы компании истек 31 марта 2024 года. С того момента компанией руководил Сергей Радьков, прежде курировавший в "Росгеологии" тему твердых полезных ископаемых.

"Росгеология" уже длительное время находится в сложном финансовом состоянии. Ведомства рассматривают способы поддержания финансового состояния государственного геологического холдинга. В частности, в конце апреля совет директоров "Росгеологии" обсудил привлечение финансирования со стороны Россельхозбанка.

По итогам 2024 года "Росгеология" получила убыток по МСФО в 8,8 млрд рублей, что на 51% больше убытка за 2023 год (5,8 млрд рублей). Компания поясняла, что к убыткам привели недостаточность выручки от контрактов и недозагруженность геолого-разведочных мощностей по всем направлениям; увеличение расходов в связи с ростом цен на товары, работы, услуги; повышение ключевой ставки ЦБ РФ (что привело к значительному росту расходов на уплату процентов по долговым обязательствам - 5,141 млрд руб.); ограничение на операции с активами.

Компания также отмечала, что разработан проект организационно-финансовой модели, предусматривающей получение чистой прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе (до 2039 года) при реализации государственных мер поддержки. В целях улучшения финансово-экономического положения правительством РФ утверждена дорожная карта по финансовой стабилизации "Росгеологии". В рамках принятых решений предусмотрено рефинансирование кредитных обязательств госхолдинга через уполномоченный банк.

Как сообщалось, "Росгеология" в середине октября 2024 года допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей. Причина - отсутствие у эмитента денежных средств и иных источников для исполнения обязательств.

"Росгеология" – госхолдинг, объединяющий более 40 геологических предприятий, работающих в регионах России и за рубежом. Осуществляет все виды геологоразведочных работ (от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений), обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.

Росгеология Россельхозбанк Кирилл Левин Сергей Горьков Сергей Радьков
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