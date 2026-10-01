РСХБ может получить 8 млрд рублей недополученных доходов по кредитам для "Росгео"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в 2026-2027 годах может получить субсидии общим объемом 8,011 млрд рублей в качестве возмещения недополученных доходов по льготным кредитам, выданным акционерному обществу "Росгеология", говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, внесенному правительством в Госдуму.

Размер субсидии на 2026 год - 3,953 млрд рублей, на 2027 год - 4,058 млрд рублей. На 2028 и 2029 годы такие выплаты РСХБ не заложены.

В момент проектирования бюджета на текущий год предполагалось, что субсидия Россельхозбанку в 2026 году будет предоставлена в размере 5,848 млрд рублей.

В середине октября 2024 года "Росгеология" допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей, с января 2025 года начала допускать дефолты при выплате купонов облигаций серии 001Р-02.

На 30 июня 2025 года задолженность до востребования оценивалась холдингом в 24,06 млрд рублей, из которых на банковские кредиты приходилось 10,22 млрд рублей, на займы - 12 млрд рублей, на проценты к уплате - 1,84 млрд рублей.

В июле 2025 года "Росгео" привлекло в Россельхозбанке финансирование на льготных условиях для рефинансирования обязательств: банковских кредитов, задолженности по факторингу и облигаций. "Росгео" произвело выплату номинальной стоимости обоих выпусков облигаций: классических на 6 млрд рублей, по которым компания минувшей осенью допустила дефолт, и флоатера (срок погашения по нему наступал в 2026 г.) на ту же сумму, вместе с просроченными купонами по нему.

"Росгеология" - госхолдинг, объединяющий более 40 геологических предприятий, работающих в регионах России и за рубежом. Осуществляет все виды геологоразведочных работ (от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений), обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.

РСХБ находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу. По итогам второго квартала 2026 года банк занимает 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".