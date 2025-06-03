Пока договоренности о новом контакте Путина с Трампом нет

При необходимости такой разговор можно быстро организовать, считают в Кремле

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что новый контакт между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом при необходимости может быть организован достаточно оперативно, но каких-либо договоренностей на этот счет пока нет.

"Если он (контакт) потребуется, он может быть организован достаточно оперативно, но пока каких-либо договоренностей нет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, не запланирован ли новый контакт между лидерами России и США после очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, как это было сделано после предыдущего раунда.