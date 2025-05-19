Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились, что будут созваниваться по мере необходимости, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Трамп сказал: "Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю", - добавил Ушаков.

По его словам, "такая концовка тоже характеризует характер разговора, который состоялся между лидерами".

"Это уже третий со времени прихода в Белый Дом новой администрации разговор. Он действительно был весьма продолжительным - более двух часов. Президенты разговаривали друг с другом 2 часа 5 минут", - сказал Ушаков.

"Это был откровенный и конструктивный разговор", - отметил он.

"Было много отступлений (...), я скажу вам, что редко бывают разговоры такой продолжительности, когда ни один из президентов не хотел заканчивать разговор, не хотел, как говорится, класть трубку", - сказал помощник главы российского государства.

Он добавил, что телефонный разговор шел с последовательным переводом, что также увеличило его продолжительность.

"Это был такой искренний, откровенный, доверительный разговор, в нем было много отступлений от главных тем", - отметил помощник президента.

По его словам, Путин в начале телефонного разговора поздравил Трампа с рождением внука. "Любопытно, что он (разговор) начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже 11-го его внука", - сказал Ушаков журналистам.

"Он пожелал здоровья новорожденному и дочери Трампа", - отметил он.

"Наш президент позитивно оценил запущенный при посредничестве Омана переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе. Российская сторона исходит из необходимости поиска взаимоприемлемых решений, причем исключительно политико-дипломатическими методами, чему готова оказать своё содействие", - сказал Ушаков журналистам в понедельник по итогам телефонного разговора президентов РФ и США.

Путин "отметил важность усилий американской администрации по стабилизации обстановки в кризисных точках", сообщил также помощник президента РФ.

"Наш президент приветствовал итоги недавнего турне Дональда Трампа по Ближнему Востоку", - добавил он, напомнив, что на прошлой неделе Трамп посетил Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ.

По словам Ушакова, Путин охарактеризовал итоги этой поездки президента США "как впечатляющие".











