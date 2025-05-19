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Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились, что будут созваниваться по мере необходимости, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Трамп сказал: "Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю", - добавил Ушаков.

По его словам, "такая концовка тоже характеризует характер разговора, который состоялся между лидерами".

"Это уже третий со времени прихода в Белый Дом новой администрации разговор. Он действительно был весьма продолжительным - более двух часов. Президенты разговаривали друг с другом 2 часа 5 минут", - сказал Ушаков.

"Это был откровенный и конструктивный разговор", - отметил он.

"Было много отступлений (...), я скажу вам, что редко бывают разговоры такой продолжительности, когда ни один из президентов не хотел заканчивать разговор, не хотел, как говорится, класть трубку", - сказал помощник главы российского государства.

Он добавил, что телефонный разговор шел с последовательным переводом, что также увеличило его продолжительность.

"Это был такой искренний, откровенный, доверительный разговор, в нем было много отступлений от главных тем", - отметил помощник президента.

По его словам, Путин в начале телефонного разговора поздравил Трампа с рождением внука. "Любопытно, что он (разговор) начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже 11-го его внука", - сказал Ушаков журналистам.

"Он пожелал здоровья новорожденному и дочери Трампа", - отметил он.

"Наш президент позитивно оценил запущенный при посредничестве Омана переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе. Российская сторона исходит из необходимости поиска взаимоприемлемых решений, причем исключительно политико-дипломатическими методами, чему готова оказать своё содействие", - сказал Ушаков журналистам в понедельник по итогам телефонного разговора президентов РФ и США.

Путин "отметил важность усилий американской администрации по стабилизации обстановки в кризисных точках", сообщил также помощник президента РФ.

"Наш президент приветствовал итоги недавнего турне Дональда Трампа по Ближнему Востоку", - добавил он, напомнив, что на прошлой неделе Трамп посетил Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ.

По словам Ушакова, Путин охарактеризовал итоги этой поездки президента США "как впечатляющие".




Владимир Путин Дональд Трамп РФ США Юрий Ушаков
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