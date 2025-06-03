В Кремле считают итоги выборов президента в Польше внутренним делом этой страны

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают внутренним делом результаты второго тура президентских выборов в Польше, по итогам которых победителем вышел Кароль Навроцкий, но сомневаются, что к власти придет лидер, способный нормализовать отношения с ближайшими соседями, в том числе с Россией.

"Это внутреннее дело поляков, они проголосовали за того, за кого хотели проголосовать. Насколько мы понимаем, сегодня не приходится ждать прихода к власти в Польше политика, который имел бы более широкое политическое видение, которое позволило бы понять необходимость все-таки задуматься о нормализации отношений со своими соседями, прежде всего, с Российской Федерацией. Но это внутреннее дело Польши", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать результаты прошедших президентских выборов в Польше.

Ранее сообщалось, что после подсчета 100% бюллетеней глава Института национальной памяти Польши, независимый кандидат, поддержанный консервативной партией "Право и справедливость", Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента.

Согласно данным Польского телевидения, Навроцкий получает 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский - 49,11%.