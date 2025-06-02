Навроцкий победил на выборах в Польше после подсчета 100% голосов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - После подсчета 100% бюллетеней глава Института национальной памяти Польши, независимый кандидат, поддержанный консервативной партией "Право и справедливость", Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента, сообщает Польское телевидение со ссылкой на данные избиркома.

Согласно данным телеканала, Навроцкий получает 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский - 49,11%.

Отмечается, что явка во втором туре президентских выборов оказалась исключительно высокой - 71,63%.

Во второй тур президентских выборов в Польше вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от праволиберальной партии "Гражданская платформа", возглавляемой действующим премьером Дональдом Туском, и Навроцкий.