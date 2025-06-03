Сервис подтверждения возраста по биометрии готовится к запуску в РФ

Фото: Олег Яковлев/RBC/TASS

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сервис подтверждения возраста по биометрии при покупке товаров готовится к запуску в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025).

Он подчеркнул, что использование биометрии будет добровольным. Технология станет альтернативой традиционным способам проверки возраста, включая предъявление паспорта или иного удостоверяющего личность документа.

В ближайшие месяцы сервис появится в вендинговых аппаратах, где его можно будет использовать для покупки энергетических напитков. Григоренко напомнил, что сейчас реализация энергетиков в вендинговых аппаратах невозможна, поскольку с 1 марта 2025 года действует запрет на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним. "Для соблюдения этого требования необходим надежный механизм возрастной верификации, исключающий покупку энергетиков детьми и подростками. Таким решением станет биометрическая идентификация", - пояснил вице-премьер.

По его словам, планируется, что до конца 2025 года аналогичный сервис будет также доступен на кассах самообслуживания (КСО). В этом сценарии после подтверждения возраста покупатель сможет приобрести любой товар с возрастными ограничениями. "Нововведение не только ускорит обслуживание на КСО, но и снизит нагрузку на персонал торговых залов", - пояснил Григоренко.

Он также отметил, что сервис подтверждения возраста по биометрии является частью экосистемы биометрических услуг "Мигом". В рамках этой платформы уже успешно работает система биометрического заселения в гостиницы. "Теперь к запуску готовим не менее инновационное решение - мгновенную проверку возраста по биометрии", - заключил вице-премьер.