Глава комитета Думы опроверг введение обязательной сдачи биометрии для россиян

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сдача биометрических данных остаётся добровольной процедурой для граждан РФ, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

"В сети наблюдается распространение слухов о якобы обязательной регистрации биометрии, которую планирует ввести Минцифры. Хотел бы дать разъяснения со своей стороны: сдача биометрии для граждан России остается добровольной процедурой. Иные утверждения на этот счет - ложь", - написал Боярский в своем телеграм-канале в понедельник.

"Более того, законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры", - отметил глава комитета.

Таким образом, не допускается даже косвенное принуждение к сдаче биометрии.

"Кроме того, каждый человек, сдавший данные для Единой биометрической системы (ЕБС), может удалить их через "Госуслуги", - добавил Боярский.