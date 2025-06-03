Глава Минтруда заявил о необходимости переподготовки кадров на фоне внедрения ИИ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики приводит к перетоку кадров из одних отраслей в сопряженные, поэтому государство должно обеспечивать переподготовку, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Мы четко понимаем, что ИИ, с одной стороны, производит высвобождение кадров в одной области, но при этом мы четко видим еще и развитие сопряженных отраслей, которым тоже требуются свои кадры. И здесь основная роль государства - это, конечно же, своевременная переподготовка кадров с тем, чтобы они оставались востребованы на рынке труда", - сказал Котяков во вторник на конференции "HR EXPO PRO Людей".

По его словам, "развитие искусственного интеллекта формирует переток кадров". "Безусловно, мы видим, что отрасли, которые являются лидерами по автоматизации и применению ИИ, - железнодорожный транспорт, там уровень ИИ сегодня превышает 80% с точки зрения потенциала. Мы сегодня видим достаточно хорошее внедрение технологий ИИ в сельском хозяйстве. То есть это беспилотные системы управления и так далее", - сказал глава Минтруда.

Министр уточнил, что развитие ИИ учитывается при формировании прогнозов с учетом роста производительности труда, которому способствует эта технология.