В российском АПК есть 15 тысяч единиц техники с элементами автопилотирования

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Повышение производительности труда в российском агропромышленном комплексе во многом связано с применением беспилотной техники. Процессы ее внедрения и управления должны быть доступны для сельхозпроизводителей, заявила на Всероссийской неделе охраны труда министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Если говорить о растениеводстве, то здесь, конечно, (перспектива - ИФ) - это беспилотные тракторы, комбайны. Они пока у нас еще не очень беспилотные, потому что человек сидит рядом. 15 тысяч единиц техники есть с элементами автопилотирования. Человек может выйти из кабины, но пока сидит, потому что такое законодательство", - заявила она.

Глава Минсельхоза рассчитывает на решение вопросов нормативного регулирования: "Надеюсь, мы справимся и сможем работать без механизаторов в кабине". При этом она отметила, что, использование беспилотной техники позволяет на 30% улучшить обработку полей, что, в свою очередь, сокращает расход топлива и минудобрений - ключевых затратных ресурсов.

Лут также сообщила, что большие перспективы открывает использование агродронов. "У нас есть даже такие, которые называют "небесными тракторами". Это дрон-махина: (емкость на - ИФ) 100 литров можно прицепить и обрабатывать поля, - сказала она. - Хотелось бы, чтобы все с этим работали, но есть ограничения, связанные с самими полетами, это понятно. Будем надеяться, что они рано или поздно закончатся. Плюс нормативку мы корректируем сейчас с Минтрансом, там все более-менее активно идет. Но пока есть ограничения (на полеты - ИФ) - это будет не так, как нам хотелось бы".

Говоря о перспективах использования небольших мониторинговых агродронов, к примеру, для распознавания болезней растений, Лут сообщила, что Минсельхоз дал задания своим вузам собрать по регионам датасеты (dataset) с тем, чтобы "обучать нейронку и к следующему сезону иметь уже по большинству основных регионов возделывания различные датасеты для распознавания основных болезней".

"По идее к концу следующего года у нас уже будет четкий и понятный помощник для агрономов для того, чтобы быстрее принимать решения и сохранять урожай", - сказала она, напомнив, что в структуре Минсельхоза - 44 вуза. "У нас есть инструментарий", - добавила министр.

