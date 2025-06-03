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Минприроды сообщило, что изменение климата уже влияет на лесозаготовки и пожарную опасность

Минприроды сообщило, что изменение климата уже влияет на лесозаготовки и пожарную опасность
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Изменение климата уже сейчас влияет на многие сферы жизнедеятельности человека, в частности на лесозаготовки и пожарную опасность, заявил глава Минприроды Александр Козлов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Изменение климата, которое сейчас происходит на наших глазах, уже влияет на многие сферы, и в будущем это будет только усугубляться. Уже ускоряются процессы опустынивания, меняется водный режим, ощущаются волны жары. Лето прошлого года в России вошло в пятерку самых жарких за последние 45 лет, а в сентябре в европейской части побились рекорды", - сказал министр.

"Там, где раньше было холодно, становится намного теплее, и лес растет другой породы. Допустим, в Северо-Западном округе это обычно елка, сейчас - елка больше на северной части, где похолоднее. В Северо-Кавказском регионе стоит вопрос продуктивности лесов, то есть, допустим, там бук и граб под угрозой, в Южном - это сосна и дуб. То есть в округах. Наша задача - это учитывать, потому что это очень важно для лесозаготовительной отрасли", - добавил он.

По словам главы Минприроды, в этом году впервые в РФ введена отчетность по выполнению лесных адаптационных планов. "Министерство экономики собирает адаптационные планы по всей стране, по всем видам отрасли с учетом изменений климатической повестки, потому что это и ЖКХ касается, и мерзлота, и дороги, и какие-то предприятия. А мы хотим по лесу посмотреть адаптационные планы, для того чтобы понимать, как отраслевой баланс должен регулироваться исходя из данных, которые мы получаем, и видим эти изменения", - сказал Козлов.

Комментируя тему пожаров, глава Минприроды отметил: "Особенно в Якутии это явно видно - горим там, где никогда не горели. То есть это севера, и видно, что изменяется климат. Это явно. Можно по примеру пожароопасных периодов это увидеть. У нас это все фиксируется, термоточки, спутники нам помогают, через Роскосмос работаем. Можно делать определенное прогнозирование, с этим работать".

Министр также подчеркнул, что власти Якутии обращались с просьбой увеличить финансирование на борьбу с пожарами, также увеличена финансовая поддержка этих целей для Красноярского края и Забайкалья.

Александр Козлов Минприроды Якутия
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