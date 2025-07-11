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В Банке Англии видят в изменении климата угрозу британской экономике

Оно может усилить инфляционные шоки и вызвать резкую переоценку активов.

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Глобальное потепление представляет растущую угрозу для экономической стабильности Великобритании, поскольку оно может усилить инфляционные шоки и спровоцировать резкую переоценку активов, заявила зампредседателя британского ЦБ Сара Бриден. Об этом пишет Financial Times.

Риски, которые раньше казались "гипотетическими или отдаленными", могут проявиться в обозримом будущем, считает она.

Экстремальные погодные явления ускоряют инфляцию через шоки предложения, с которыми центробанкам сложно бороться, добавила Бриден. В свою очередь временные скачки цен могут вызвать долгосрочные изменения в инфляционных ожиданиях и поведении домохозяйств.

Ранее Европейский центробанк обнародовал исследование, согласно которому без адаптации к климатическим изменениям глобальные темпы роста цен на продовольствие могут повыситься на 1-3 процентных пункта к 2035 году, что приведет к ускорению общей инфляции на 0,3-1,2 п.п.

Цены на энергоносители и продукты питания, занимающие важнейшее место в расходах домохозяйств, оказывают непропорционально сильное влияние на инфляционные ожидания, а также на ценообразование и увеличение зарплат, отметила Бриден.

"Поэтому регуляторам важно понимать экономические последствия климатических шоков и быть готовыми отреагировать на них в случае необходимости", - сказала она.

Великобритания Сара Бриден ЕЦБ Банк Англии
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