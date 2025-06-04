В одном из районов Курской области предупредили об атаках БПЛА на дороге

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев предупредил местных жителей об активности дронов на одной из автодорог.

"Автомобильная дорога село Долгие Буды - село Кривицкие Буды находится под обстрелами fpv-дронов", - написал глава района в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что передвигаться по данной автомобильной дороге опасно.

Ранее Волобуев сообщал об атаках fpv-дронов на автодороге село Белица - поселок Коммунар.

