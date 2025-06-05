Один человек погиб, шестеро пострадали при ударе ВСУ по курскому Рыльску

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об одной погибшей и шести раненых после удара ВСУ по городу Рыльску.

"Атака пришлась по многоквартирному и частным домам. (...) По предварительным данным, к глубокому сожалению, в результате удара погибла 32-летняя женщина. Ещё шесть человек пострадали - это пять женщин и один мужчина", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Хинштейн уточнил, что одна из пострадавших, 83-летняя женщина, находится в тяжёлом состоянии. Он добавил, что на месте работают оперативные службы, подомовой обход продолжается. Информация о последствиях уточняется.