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Один человек погиб, шестеро пострадали при ударе ВСУ по курскому Рыльску

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об одной погибшей и шести раненых после удара ВСУ по городу Рыльску.

"Атака пришлась по многоквартирному и частным домам. (...) По предварительным данным, к глубокому сожалению, в результате удара погибла 32-летняя женщина. Ещё шесть человек пострадали - это пять женщин и один мужчина", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Хинштейн уточнил, что одна из пострадавших, 83-летняя женщина, находится в тяжёлом состоянии. Он добавил, что на месте работают оперативные службы, подомовой обход продолжается. Информация о последствиях уточняется.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Курская область ВСУ Рыльск
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