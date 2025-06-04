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Весенние заморозки этого года назвали некритичными для российского виноградарства

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Весенние заморозки, которые "прошли" по ряду регионов РФ, не оказали существенного влияния на виноградники, сообщила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина.

"В целом, по мнению экспертов, для виноделов это (влияние майских заморозков - ИФ) будет не настолько критично. Это то, к чему они были готовы, то, что повторяется каждый год", - сказала она на экспертной сессии в рамках Недели российского ритейла в среду.

Федина признала, что "в определенных хозяйствах были большие выпады винограда". "Но в целом, думаю, по РФ, по регионам, ситуация будет не хуже прошлогодней", - заключила она.

Как сообщалось, сбор винограда в хозяйствах всех категорий РФ в 2024 году составил рекордные 908 тыс. тонн против 882 тыс. тонн в 2023 году. Площадь виноградников превысила 110 тыс. га, в том числе 86,4 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте. Сельхозпроизводители, за исключением владельцев личных подсобных хозяйств, в 2024 году заложили 7,43 тыс. га новых виноградников.

Наибольший прирост площадей традиционно в Крыму (+2 тыс. га) и Краснодарском крае (+1,9 тыс. га).


Минсельхоз
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