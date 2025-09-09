Кубань за десять лет планирует увеличить сбор винограда в 2,5 раза

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краснодарский край, один из лидеров в России по выращиванию винограда, к 2035 году может довести сбор этой агрокультуры до 600 тысяч тонн в год, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании по развитию отрасли. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

"Для развития отрасли важно укрепить связь с наукой. России нужны селекционно-питомниководческие центры, и Краснодарский край готов стать площадкой для их создания. Всего же на перспективу до 2035 года мы считаем возможным более чем в 2 раза увеличить площадь плодоносящих виноградников и валовый сбор винограда до 600 тысяч тонн", - сказал Коробка.

В 2024 году на Кубани было собрано 240 тысяч тонн винограда. В 2025 году планируется сбор на том же уровне.

Вице-губернатор добавил, что для достижения таких показателей необходимо производить до 10,5 млн саженцев ежегодно. В настоящее время в крае работают пять питомников по выращиванию саженцев винограда, три из которых открыли в последние пять лет. Благодаря этому доля отечественных саженцев, используемых при закладке на Кубани, увеличилась до 70%.

Глава края Вениамин Кондратьев на совещании отметил, что в регионе почти 80 тысяч га виноградопригодных земель, из которых под виноградниками сейчас занято 32,5 тысячи га. "В ближайшие годы мы можем задействовать еще около 47 тысяч гектаров. Это послужит серьезным подспорьем для развития всей отрасли, но в таком случае нужно еще больше увеличить мощности наших питомников, чтобы не зависеть от импортных саженцев", - сказал он.

В случае полного освоения виноградопригодных земель производство винодельческой продукции в Краснодарском крае увеличится в 1,7 раза, до 38 млн дал в год, говорится в сообщении.

По данным администрации региона, в крае работают около 330 предприятий и КФХ, занимающихся выращиванием винограда. В 2024 году на них пришлось 34% общего объема производства винограда в России.