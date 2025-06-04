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Специалисты РКН отразили за май 952 DDoS-атаки

Специалисты РКН отразили за май 952 DDoS-атаки
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора в мае отразили 952 DDoS-атаки, самая долгая из которых длилась более 4 суток, сообщает сайт центра.

"В период с 1 по 31 мая 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразили 952 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, операторов связи, финансового сектора и цифровых сервисов", - говорится в сообщении.

Максимальная мощность DDoS-атаки в мае, по данным ЦМУ, достигла 1 Тбит/с, скорость - 90 млн пакетов в секунду (п/с); максимальная продолжительность DDoS-атаки составила четыре дня три часа.

"Чаще всего атаки совершались c мощностей, имеющих ip-адреса, зарегистрированные на территории США, Германии, Нидерландов, Швеции, Франции. Наибольшее количество DDoS-атак фиксировалось на государственные организации и компании, работающие в телекоммуникационной отрасли, финансовый сектор и в отношении цифровых сервисов", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в мае специалисты ЦМУ заблокировали 13 574 фишинговых ресурса и 72 сайта, где распространялось вредоносное ПО, а также выявили и устранили более 1,5 тысяч нарушений маршрутизации трафика со стороны 483 организаций.

В январе было отражено 637 DDoS-атак на защищаемые РКН ресурсы, в феврале - 822, в марте - более 1,1 тысячи, а в апреле - 941, то есть, примерно столько же, как и в мае.

В конце января пресс-служба ведомства сообщила "Интерфаксу", что под защитой ЦМУ находится более 6 тысяч ресурсов, принадлежащих 869 организациям, среди которых крупные государственные и частные структуры, телекоммуникационные компании, СМИ, банки, операторов связи и критической информационной инфраструктуры; их число продолжает расти.

Роскомнадзор РКН ЦМУ ССОП
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