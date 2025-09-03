Специалисты Роскомнадзора за август отразили 725 DDoS-атак на защищаемые объекты

Самая долгая из атак длилась почти трое суток

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) за август отразили 725 DDoS-атак, самая долгая из которых длилась почти трое суток, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Атаки были направлены против "систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, транспортного секторов и операторов связи", - заявили в пресс-службе.

По данным РКН, максимальная мощность DDoS-атаки в этот период достигла 196,16 Гбит/с, скорость - 23,59 млн пакетов в секунду (п/с), а максимальная продолжительность - 2 дня 23 часа 23 минуты.

"Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территориях США, Индонезии, Германии, Нидерландов, Вьетнама. Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе", - уточнили в РКН.

Также в августе специалисты ЦМУ "выявили и устранили 833 нарушения маршрутизации трафика со стороны 210 организаций" и заблокировали 6 525 фишинговых ресурсов и 48 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, сказано в сообщении.

В январе было отражено 637 DDoS-атак на защищаемые РКН ресурсы, в феврале - 822, в марте - более 1,1 тысячи, в апреле - 941, в мае - 952, в июне - 895, в июле - 680 DDoS-атак, самая долгая из которых длилась более пяти суток.

ЦМУ ССОП создан на базе "Главного радиочастотного центра", подведомственного РКН.