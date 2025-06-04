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Белоусов поставил задачи по разминированию приграничных регионов России

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание по вопросам разминирования приграничных с Украиной территорий, сообщает в среду министерство обороны РФ.

"На совещании 22 мая президент поставил задачу создать все необходимые и достаточные условия для того, чтобы граждане России могли как можно быстрее вернуться в свои дома в Курской области. От нас с вами зависит создание этих условий в части разминирования территорий, дорог и местности", - сказал на совещании Белоусов, которого цитирует пресс-служба российского военного ведомства.

Белоусов отметил, что совместными усилиями подразделений Минобороны и МЧС разминирована большая часть территории Курской области.

"Уже разминировано 42 тысячи гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров дорог, обнаружено и уничтожено 443 тысячи взрывоопасных предметов. Но предстоит ещё очень большая работа, которую мы должны завершить в самые сжатые сроки", - сказал глава российского военного ведомства.

Он подчеркнул, что необходимо не только завершить разминирование, но и создать условия для работы строителей, которые приступят к восстановлению жилых помещений, социальных объектов и дорог.

"С этой целью у нас совместно с администрациями регионов сформированы перечни объектов, подлежащих разминированию, с учетом зон удаления от линии боевого соприкосновения", - сказал Белоусов.

Начальник инженерных войск Вооружённых сил РФ Юрий Ставицкий в ходе совещания доложил, что сейчас для проведения работ по разминированию привлечено более 1 700 человек. Координацию выполнения задач осуществляют представительства Международного противоминного центра российской армии, развёрнутые в Белгородской и Курской областях.

По данным российского военного ведомства, в селекторном совещании приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, главы приграничных регионов, представители федеральных органов исполнительной власти и центральных органов военного управления.

"Участники совещания обсудили вопросы очистки приграничных территорий от взрывоопасных объектов, наращивания сил и средств разминирования, а также определили этапы и сроки проведения работ", - говорится в сообщении.

Андрей Белоусов Минобороны РФ Белгородская область Курская область
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