В рамках последнего обмена пленными в Россию вернулись два жителя Курской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В рамках очередного обмена пленными между Россией и Украиной на родину возвращены два жителя Курской области, сообщил источник "Интерфакса" в российской переговорной группе.

Он отметил, что очередной обмен, прошедший в рамках стамбульских договоренностей, был паритетным. "Также России возвращены два курянина", - добавил он и отметил, что "работа продолжается".

Ранее 4 июля об очередном обмене группами военных сообщило Минобороны России.

Российско-украинские договоренности по обмену военнопленными были достигнуты в Стамбуле 2 июня. Обмену "всех на всех" подлежат две категории пленных - раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.