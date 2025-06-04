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Сальдированный убыток угольных компаний в I квартале составил 79,9 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток российских угольных компаний в I квартале 2025 года составил 79,9 млрд рублей против прибыли 4,7 млрд рублей годом ранее.

По данным Росстата, в январе-марте 2025 года угольные компании получили прибыль в размере 46,4 млрд рублей (-13%), убытки составили 126,3 млрд рублей (рост в 2,9 раза).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли за отчетный период составила 38,2% против 50% годом ранее, убыточных - 61,8% против 50%.

В конце мая правительство утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий отрасли, ограничения на дивиденды. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным компаниям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что в последние годы перед угольной отраслью появились серьезные вызовы, в частности резко снизились мировые цены на все виды такого топлива.

"В этом году, к сожалению, конъюнктура продолжает ухудшаться. За первые четыре месяца экспортные цены упали почти на четверть. Осложняет положение высокая закредитованность компаний. Требуются значительные расходы для поддержания текущей деятельности и обеспечения промышленной безопасности, охраны труда, экологии", - описывал ситуацию Мишустин.

Михаил Мишустин Росстат правительство
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