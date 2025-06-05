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Власти Кузбасса хотят гарантий, что бонусы от льгот для углепрома получат именно угольщики

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Эффективность утвержденных правительством мер поддержки угольной отрасли требует контроля, считают власти Кемеровской области.

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"Теперь, когда правительство определилось с мерами, направленными на стабилизацию угольной отрасли, крайне важно обеспечить контроль за их эффективностью. Нужны гарантии, что плюсы от снижения транспортных расходов и налоговых льгот получат именно предприятия угольной промышленности, а не, к примеру, компании, оказывающие услуги по перевозке и перевалке угля", - написал в Telegram первый заместитель губернатора Кузбасса - глава правительства региона Андрей Панов.

30 мая премьер-министр Михаил Мишустин утвердил ряд мер по поддержке угольной отрасли. В том числе, сибирским угольным компаниям будет предоставлена компенсация в 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлении. Перечень компаний, которым будет выделена компенсация, "будет сформирован Минэнерго РФ и утвержден подкомиссией". Кроме того, организациям угольной отрасли будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угольной продукции на дальние расстояния.

Также 30 мая гендиректор АО "Русский уголь" Владимир Коротин сообщил "Интерфаксу", что стоимость перевалки угля в портах требует особого внимания с учетом предоставленных правительством компенсаций на его перевозку. "Необходимо отслеживать динамику стоимости перевалки угля в портах: чтобы предоставленные скидки не перетекли в увеличение стоимости перевалки в портах", - подчеркнул тогда Коротин.

Панов 5 июня отметил, что "в "красной зоне" риска, то есть на грани банкротства" в Кузбассе находится 20 угледобывающих предприятий из 151. Как сообщалось, аналогичные цифры уже были озвучены в апреле властями региона. "Сегодня в условиях кризиса угольщики вынуждены, в буквальном смысле выживать, задействуя все возможные ресурсы и сокращая издержки, повышая производительность", - подчеркнул Панов.

"Сложная экономическая ситуация в угольной отрасли остается главным риском для стабильности Кузбасса. (...) В некоторых случаях приходится переводить работников в простой или сокращать", - написал первый замгубернатора.

Он отметил, что региональные власти помогают угледобывающим компаниям, содействуя в переобучении и дальнейшем трудоустройстве уволенных работников угледобывающих шахт и разрезов "в другие сектора экономики". При этом необходима федеральная поддержка и, в частности, контроль эффективности принятых мер по стабилизации угольной отрасли.

Андрей Панов Кузбасс Михаил Мишустин правительство Минэнерго Кемеровская область
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