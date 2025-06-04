Минэнерго заявило, что внутренний рынок России полностью обеспечен автомобильным топливом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Внутренний рынок полностью обеспечен автомобильным топливом, заявил через пресс-службу директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов.

По его словам, текущий баланс спроса и предложения демонстрирует стабильность топливного рынка страны.

"На сегодняшний день товарные запасы автомобильного бензина на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах достигают 1,8 млн тонн, что на 2% превышает показатель начала 2024 года. Объемы хранения дизельного топлива сохраняются на уровне прошлого года и составляют 3,3 млн тонн", - говорится в сообщении.