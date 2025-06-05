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Российские средства ПВО за ночь сбили 30 украинских дронов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В ночь российские военные уничтожили 30 украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Московской, Курской областями и Крымом, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 - над территорией Ростовской области, 11 - над территорией Республики Крым, 2 - над территорией Белгородской области, по одному - над территориями Московского региона и Курской области", - говорится в сообщении.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА на хутор Сулин повреждены строения на двух подворьях: в одном доме частично разрушена кровля, в другом - разбиты окна, повреждены электропровода. Также загорелась легковая машина, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Белгородская область Ростовская область Московский регион Республика Крым Курская область
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