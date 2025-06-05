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Механизм досудебного обжалования пенсионных решений предлагается ввести с 2027 г.

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минтруд России разработал проект закона, который вводит с 2027 года по всей стране механизм досудебного обжалования решений о размере пенсии, призванного стать дополнительным инструментом для разрешения спорных ситуаций.

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг для общественного обсуждения.

"Минтруд предложил ввести институт досудебного обжалования решений о размере пенсии. Этот механизм позволит урегулировать спорные вопросы оперативно, без обращения в судебные органы. Институт досудебного регулирования предлагается внедрить с 2027 года.

Согласно тексту законопроекта, заявления о несогласии с решениями об установлении или отказе в установлении страховой пенсии, о выплате этой пенсии будет рассматривать межведомственная комиссия по реализации пенсионных прав", - говорится в комментарии пресс-службы Минтруда.

В пресс-службе пояснили, что после вынесения Соцфондом решения об установлении или отказе в установлении страховой пенсии в отдельных случаях возникают ситуации, связанные с несогласием гражданина с размером установленной выплаты или отказом в ее назначении. При этом у Соцфонда в настоящее время отсутствует возможность урегулирования возникающих споров в досудебном порядке.

"Социальный фонд выносит решения о назначении пенсий на основе определённых законодательством документов. Социальный фонд не имеет права делать выводы, самостоятельно устанавливать факты, имеющие значения для назначения пенсии, если требуемый документ отсутствует. В таких ситуациях гражданам, чтобы подтвердить период стажа, приходится обращаться в суд. Введение досудебного механизма урегулирования жалоб позволит ускорить принятие необходимых для граждан решений", - цитируется в сообщении министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, "такой механизм досудебного подтверждения пенсионных прав через работу межведомственной комиссии уже был успешно апробирован в новых регионах".

"Теперь его планируется ввести по всей стране. Это позволит более комплексно подходить к формированию пенсионных прав", - отметил Котяков.

По информации Минтруда, "судебная практика показывает, что большинство исковых требований граждан в части назначения пенсии удовлетворяются", но в то же время "срок судебного разбирательства зачастую выходит за рамки одного года". В то же время "межведомственная комиссия имеет больше полномочий для включения периодов в стаж, в том числе за счет подключения экспертов из ФНС, Роструда и других ведомств".

"Таким образом, предлагаемый законопроект вводит дополнительный инструмент ускоренного рассмотрения спорных вопросов. Наличие такого инструмента не влияет на возможности судебной защиты - в случае создания таких комиссий за гражданином сохраняется право обратиться в суд", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Минтруда.

Там напомнили, что аналогичные межведомственные комиссии начали работать с 2015 года - в Крыму и Севастополе, а с 2023 года - в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Минтруд
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