Промпредприятие горит в Энгельсе после атаки БПЛА

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Промышленное предприятие горит в саратовском Энгельсе в результате атаки БПЛА, никто не пострадал, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

"В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

На месте происшествия работают профильные службы, добавил губернатор Саратовской области.

Ранее Бусаргин сообщил о повреждениях многоквартирного дома в Энгельсе. В регионе действует режим угрозы БПЛА.