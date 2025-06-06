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Промпредприятие горит в Энгельсе после атаки БПЛА

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Промышленное предприятие горит в саратовском Энгельсе в результате атаки БПЛА, никто не пострадал, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

"В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

На месте происшествия работают профильные службы, добавил губернатор Саратовской области.

Ранее Бусаргин сообщил о повреждениях многоквартирного дома в Энгельсе. В регионе действует режим угрозы БПЛА.

Роман Бусаргин Саратов Энгельс
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