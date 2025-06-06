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Что случилось этой ночью: пятница, 6 июня

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области. Предварительно, причиной стал подрыв.

- Промпредприятие загорелось в Энгельсе после атаки БПЛА. Также был поврежден многоквартирный дом

- Трамп раскритиковал Маска за несогласие с проектом бюджета США. Президент cчитает, что прекращение госконтрактов с Маском позволило бы значительно сэкономить бюджет страны.

- Маск выступил за импичмент Трампа. Он заявил об этом в соцсети X.

- Уничтожено десять БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин.

- Испания победила Францию в матче с 9 голами и вышла в финал Лиги наций УЕФА. В финале Испания сыграет с Португалией.

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