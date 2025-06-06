Тульский губернатор объяснил ночной инцидент с травмами аварией на производстве

Ранее предполагалось, что люди пострадали из-за атаки БПЛА

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В ночь на 6 июня в Тульской области люди получили травмы из-за производственной аварии, а не в результате атаки БПЛА, как сообщалось ранее, разъяснил губернатор Дмитрий Миляев.

"По итогам работы оперативной группы установлено, что причиной получения травм людьми минувшей ночью стала производственная авария. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается", - написал Миляев в Telegram.

По его данным, от атаки БПЛА никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

Общее количество пострадавших он не назвал.

Ранее Миляев сообщил, что после атаки БПЛА трем жителям региона потребовалась госпитализация.

За ночь ПВО уничтожила два беспилотника.