Три человека ранены в Тульской области в результате атаки БПЛА

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении двух украинских дронов минувшей ночью, пострадали три человека.

"Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, атаковавших Тульскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу утром.

Пострадавшие доставлены в больницу, добавил Миляев.