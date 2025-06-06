Генпрокурор Краснов считает необходимым ограничить проверки бизнеса по индикаторам риска

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов считает необходимым четко определить пределы контрольно-надзорного вмешательства, ограничив проверки по индикатору риска только теми обязательными требованиями, о нарушении которых свидетельствует индикатор.

На встрече генпрокурора с предпринимателями Забайкалья к Краснову обратился президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Он сообщил, что в последнее время контролирующие органы часто используют индикаторы риска нарушения обязательных требований как основание для полноценных проверок бизнеса, выходя за рамки необходимых мероприятий. В пример он привел проверки бизнеса МЧС, при которых контролеры приходят в связи с индикатором риска по пожарной безопасности, но в итоге проводят полноценную проверку, в том числе и стройматериалов.

"Действительно необходимо установить пределы контрольно-надзорного вмешательства по индикаторам риска. (При такой проверке - ИФ) можно зацепиться за любую ситуацию, и раздуть ее донельзя", - сказал Краснов.

Он сообщил, что по линии МЧС "уже дал поручение, чтобы такого не происходило".