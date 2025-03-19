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Генпрокурор сообщил о проверке работы МЧС России и его территориальных органов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура намерена проверить работу МЧС России и его территориальных органов в связи с просчетами, имеющими место в работе министерства.

"С учетом вскрытых просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мы запланировали проверить работу МЧС России и его территориальных органов", - заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании коллегии надзорного ведомства в среду.

Краснов отметил, что чрезвычайная ситуация в Черном море отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, к которым приводят халатность и разгильдяйство.

"Во исполнение данного поручения продолжайте координировать деятельность уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Необходимо учесть все возможные риски в связи с предстоящим санаторно-курортным сезоном, в особенности для детского оздоровительного отдыха", - заключил генпрокурор.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ МЧС РФ
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