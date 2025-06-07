Мужчина ранен после атаки украинским дроном машины в ЛНР

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мирный житель пострадал в результате атаки ударного беспилотника вооруженных сил Украины по автомобилю в Кременной, сообщили в субботу в правительстве Луганской Народной Республики.

"40-летний мужчина попал в реанимацию после применения ВСУ ударного дрона по гражданскому автомобилю в Кременной", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

Пострадавший госпитализирован с минно-взрывными травмами, сотрясением мозга и осколочными ранениями.