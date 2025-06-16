Беспилотник атаковал частный дом в Кременной в ЛНР, погибли двое мирных жителей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей Кременной в Луганской Народной Республике погибли в результате атаки дрона вооруженных сил Украины в понедельник вечером, сообщили в правительстве ЛНР.

"В Кременной около часа назад ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​два человека погибли в результате удара дрона ВСУ по частному сектору", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства региона.

Уточняется, что в числе погибших молодой человек 2008 года рождения.