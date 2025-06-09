В РФ создадут Центр развития искусственного интеллекта

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство России приняло решение о создании Центра развития искусственного интеллекта (ИИ); структура займется отбором и тиражированием типовых решений в этой сфере, координацией госорганов, регионов и бизнеса, экспертным и методологическим сопровождением, организацией международного сотрудничества, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Центр развития ИИ создается на базе Аналитического центра при правительстве РФ как общефедеральный проектный офис. Координировать работу Центра будет вице-премьер - руководитель аппарата кабмина Григоренко.

"Центр создается для координации усилий всех участников процесса развития технологий ИИ в России", - заявил Григоренко, слова которого передал его аппарат.



