Обломки сбитых БПЛА упали в Белгороде, пострадал ребенок

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Белгороде из-за падения обломков сбитых украинских беспилотников ранен ребенок, сообщил в ночь на вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом сбиты вражеские беспилотники. Обломки упали на территории Белгорода, пострадал 8-летний мальчик. У ребенка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что также загорелась сухая растительность, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.