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Что случилось этой ночью: вторник, 10 июня

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские военные перехватили в ночь на вторник 102 дрона ВСУ. Аэропорты Ижевска, Кирова, Нижнекамска, Казани и петербургский Пулково не принимают и не отправляют самолеты. Аналогичные ограничения вводились минувшей ночью в аэропортах Калуги, Тамбова, Самары, Саратова, московских Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.

- Шеф Пентагона подтвердил отправку 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес. Пит Хегсет уточнил, что военные будут защищать федеральных агентов на фоне протестов из-за рейдов иммиграционной службы.

- Семьям погибших и пострадавшим в терактах в Брянской и Курской областях выделят 88 млн рублей. Согласно распоряжению правительства РФ, единовременная помощь членам семей погибших граждан составит 1 млн 567 тыс. рублей; граждане, получившие тяжелые и средние поражения здоровья получат 627 тыс. рублей, легкие поражения - 313,5 тыс. рублей.

- Обломки сбитых беспилотников ВСУ упали в Белгороде, пострадал восьмилетний мальчик. "У ребенка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Президент США Дональд Трамп положительно оценил очередной раунд торговых переговоров США и КНР. По его словам, Штаты "хотят открыть для себя Китай". "Это будет отличной вещью как для Китая, так и для остального мира", - подчеркнул американский президент. Позднее китайское министерство коммерции сообщило о старте торговых консультаций Вашингтона и Пекина.

- Трамп заявил, что очередной раунд переговоров с Ираном по иранской ядерной программе пройдет в четверг. В МИД Ирана позднее заявили, что ирано-американские переговоры продолжатся в воскресенье.

- Прохладная и дождливая погода ожидается на этой неделе в Москве. Значительное понижение температуры сразу на 6-8 градусов прогнозируется в Москве со вторника, к выходным она опустится до плюс 16 - плюс 19 градусов.

- Экозащитница Грета Тунберг и другие пропалестинские активисты, задержанные израильским спецназом при попытке прорвать морскую блокаду сектора Газа, ждут депортации. "Пассажиры "селфи-яхты" прибыли в аэропорт Бен-Гурион, чтобы покинуть Израиль и вернуться на родину", - говорится в сообщении израильского МИД.

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