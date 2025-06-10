Шесть российских аэропортов не принимают и не выпускают самолеты

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ижевский и кировский аэропорты приостановили обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII); Киров (Победилово; USKK)", - говорится в сообщении.

Агенство также проинформировало о возобновлении работы аэропорта Саратова.



Помимо аэропортов Ижевска и Кирова, ограничения действуют в петербургском Пулково, воздушных гаванях Нижнекамска, Самары и Казани и Саратова.