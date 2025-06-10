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Ограничения сняты в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Росавиация сняла введенные ранее ограничения на прием и отправку авиарейсов в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

"В аэропортах Ижевск, Казань, Киров (Победилово) и Нижнекамск (Бегишево) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Ижевск Казань Киров Нижнекамск Росавиация
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