Ограничения сняты в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Росавиация сняла введенные ранее ограничения на прием и отправку авиарейсов в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

"В аэропортах Ижевск, Казань, Киров (Победилово) и Нижнекамск (Бегишево) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.