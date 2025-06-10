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Российские военные нейтрализовали в ночь на вторник 102 дрона ВСУ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в период с 21:50 понедельника до 5:50 вторника дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 102 украинских беспилотника.

Как уточнили в ведомстве, 46 украинских БПЛА нейтрализовано над Брянской областью, 20 - над Белгородской областью, по девять - над Воронежской областью и Крымом, по четыре - над Калужской областью и Татарстаном, три - над Московским регионом, по два - над Ленинградской, Орловской и Курской областями, один - над Смоленской областью.

Минобороны Рф ПВО беспилотники
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