Воронежский губернатор сообщил об уничтожении дронов в 7 муниципалитетах области

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении десяти украинских дронов над территорией региона.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в семи муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены около 10 БПЛА. Пострадавших и повреждений на земле нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении девяти беспилотников самолетного типа над Воронежской областью в период с 21:50 9 июня до 05:50 10 июня.