Поиск

Китай разрешил еще трем производителям продукции АПК РФ доступ на свой рынок

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Три российских производителя продукции АПК получили право на поставки в Китай, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на решение Главного таможенного управления КНР.

Регистрация новых поставщиков осуществлена через китайскую информационную систему CIFER.

Как уточнили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, право на экспорт в КНР получил башкирский производитель мяса птицы AO "Турбаслинские бройлеры". Мед на китайский рынок теперь могут поставлять ГАУ "Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии" и индивидуальный предприниматель из Амурской области.

В настоящее время мясо и субпродукты птицы в Китай могут экспортировать 58 российских производителей, продукцию пчеловодства - 26.

Китай Россельхознадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На Кубани предотвращен теракт в административном здании на энергообъекте

Ограничения сняты в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска

Нефтяное пятно после утечки топлива в Енисей в Красноярском крае увеличилось до 30 км

В Якутии ищут пропавший самолет Ан-2

В Якутии ищут пропавший самолет Ан-2

Российские военные нейтрализовали в ночь на вторник 102 дрона ВСУ

Пять российских аэропортов не принимают и не выпускают самолеты

Обломки сбитых БПЛА упали в Белгороде, пострадал ребенок

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский не обслуживают рейсы

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 76 беспилотников ВСУ в понедельник вечером

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6523 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе422 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });