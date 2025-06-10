Китай разрешил еще трем производителям продукции АПК РФ доступ на свой рынок

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Три российских производителя продукции АПК получили право на поставки в Китай, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на решение Главного таможенного управления КНР.

Регистрация новых поставщиков осуществлена через китайскую информационную систему CIFER.

Как уточнили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, право на экспорт в КНР получил башкирский производитель мяса птицы AO "Турбаслинские бройлеры". Мед на китайский рынок теперь могут поставлять ГАУ "Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии" и индивидуальный предприниматель из Амурской области.

В настоящее время мясо и субпродукты птицы в Китай могут экспортировать 58 российских производителей, продукцию пчеловодства - 26.