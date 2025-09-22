Поиск

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия в январе-августе 2025 года поставила в Китай мяса птицы и субпродукты на $321,7 млн, что на 17,8% больше, чем годом ранее (на $272,98 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В августе поставки выросли до $51,2 млн с $39,1 млн в августе 2024 года и $43,2 млн в июле этого года.

Таким образом, Россия вышла на второе место среди основных поставщиков этой продукции на китайский рынок, опередив Таиланд (на $311,3 млн за 8 месяцев). Лидером остается Бразилия, экспортная выручка которой в январе-августе составила $793,8 млн.

Всего Китай закупал продукцию птицеводства в 12 странах. В числе заметных поставщиков также США (на $59,9 млн) и Белоруссия (на $33,8 млн).

Как сообщалось, в 2024 году Китай импортировал из России мяса и субпродуктов птицы на $430 млн, что на 7,3% меньше, чем в 2023 году (на $463,9 млн). Продукция поступала из 11 стран (из 9 стран в 2023 году). Ведущим поставщиком была Бразилия (на $1,57 млрд против $1,95 млрд годом ранее).

Бразилия Китай США Таиланд ГТУ КНР
