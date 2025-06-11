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Исполняющим обязанности мэра Красноярска назначен первый заместитель главы города Шувалов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Первый заместитель главы города Алексей Шувалов назначен исполняющим обязанности мэра Красноярска, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как отмечается, в соответствии с городским уставом полномочия главы города осуществляет первый заместитель с наибольшим стажем пребывания в этой должности.

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"Прежде всего, необходимо качественно и в срок выполнить планы дорожного ремонта и благоустройства. Важнейшие задачи - подготовка города к новому отопительному сезону, школ и детских садов - к новому учебному году. На отдельном контроле - проекты 400-летия Красноярска. И, конечно, формирование бюджета на ближайшие т‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ри года", - цитирует пресс-служба Шувалова.

Как сообщалось, мэр Красноярска Владислав Логинов арестован. Главе Красноярска предъявлено обвинение в получении взятки от коммерсанта за победу организации в конкурсе на ремонт дорог.

Логинову инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)".

По данным СКР, установлено, что в 2018-2024 годах Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы города Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке.

Красноярск УК РФ СКР
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