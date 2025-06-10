Мэр Красноярска арестован по обвинению в получении более 180 млн руб. взятки

Владислав Логинов Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал на два месяца мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в коррупции.

Логинов заключен под стражу на срок до 4 августа, такое решение огласил судья Борис Сафарин.

Как сообщили ранее в СК России, главе Красноярска предъявлено обвинение в получении более 180 млн руб. взятки от коммерсанта за победу организации в конкурсе на ремонт дорог.

Судебный процесс прошел в закрытом от слушателей режиме.

Логинову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, мэру грозит от 8 до 15 лет колонии.

По данным СКР, установлено, что в 2018-2024 гг. чиновник, последовательно замещая должности первого заместителя и главы города Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке.

По версии следствия, "взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ (муниципальное казенное учреждение - ИФ) Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог".

Как отметили в СК, в кабинете Логинова, в его жилище, а также в МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов.