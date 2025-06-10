Поиск

Мэр Красноярска арестован по обвинению в получении более 180 млн руб. взятки

Мэр Красноярска арестован по обвинению в получении более 180 млн руб. взятки
Владислав Логинов
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал на два месяца мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в коррупции.

Логинов заключен под стражу на срок до 4 августа, такое решение огласил судья Борис Сафарин.

Как сообщили ранее в СК России, главе Красноярска предъявлено обвинение в получении более 180 млн руб. взятки от коммерсанта за победу организации в конкурсе на ремонт дорог.

Судебный процесс прошел в закрытом от слушателей режиме.

Логинову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, мэру грозит от 8 до 15 лет колонии.

По данным СКР, установлено, что в 2018-2024 гг. чиновник, последовательно замещая должности первого заместителя и главы города Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке.

По версии следствия, "взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ (муниципальное казенное учреждение - ИФ) Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог".

Как отметили в СК, в кабинете Логинова, в его жилище, а также в МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов.

Красноярск Владислав Логинов Басманный суд Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла во втором чтении поправки к федеральному бюджету 2025 года

Госдума приняла во втором чтении поправки к федеральному бюджету 2025 года
Военная операция на Украине

В Белгороде в результате удара дрона по АЗС погибла женщина

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по военным заводам в Киеве

ФАС проверяет законность скидочной политики маркетплейсов

Против зампреда "Яблока" Шлосберга возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Против зампреда "Яблока" Шлосберга возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Обнаружен пропавший самолет Ан-2 в Якутии

На Кубани предотвращен теракт в административном здании на энергообъекте

На Кубани предотвращен теракт в административном здании на энергообъекте

Ограничения сняты в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска

Нефтяное пятно после утечки топлива в Енисей в Красноярском крае увеличилось до 30 км

В Якутии ищут пропавший самолет Ан-2

В Якутии ищут пропавший самолет Ан-2
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6525 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе422 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });