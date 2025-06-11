В России число классифицированных объектов размещения превысило 25 тысяч

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В России к началу июня число классифицированных объектов размещения достигло почти 25,4 тысячи, в том числе прошедших процедуру классификации по новым правилам - более 6 тысяч, сообщил глава Росаккредитации Назарий Скрыпник на заседании совета по классификации при Минэкономразвития.

"К настоящему моменту прошли самооценку более 6 тысяч средств размещения. Среди них почти 2,6 тыс. объектов вышли из тени и начали работать в правовом поле. То есть ранее эти средства размещения в таком статусе нигде не фигурировали. Сейчас в среднем в день проходят самооценку около 150 средств размещения", - сказал он.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌Скрыпник напомнил, что самооценку должны пройти даже те гостиницы, которые были включены еще в предыдущую версию реестра, до 1 января 2025 года.

"Многие думают, что если у них есть действующая классификация и они перенесены в актуальный реестр, то самооценка их не касается, но это не так: пройти ее должны все без исключения", - сказал он.

По словам главы Росаккредитации, всего в реестр этого ведомства на данный момент входят почти 25,4 тысячи средств размещения на 969,7 тысячи номеров. Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии также содержит сведения о 855 горнолыжных трассах и 288 пляжах.