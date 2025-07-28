С начала года в реестр Росаккредитации вошли более 10 тысяч объектов размещения

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - С начала 2025 года более 10 тысяч гостиниц, кемпингов, санаториев и баз отдыха прошли самооценку и включены в единый реестр Росаккредитации, сейчас в нем более 26 тысяч объектов, сообщило ведомство.

"Даже те, кто был перенесен в новый реестр из предыдущего, также должны пройти самооценку и приложить документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям до 1 сентября", - говорится в сообщении.

Как напомнил руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач, объекты, которые не пройдут самооценку и не войдут в реестр до 1 сентября, не смогут продолжить работу и размещаться на сайтах турагрегаторов.

С 1 января 2025 года действует новая система классификации средств размещения, которая является обязательной для всех объектов.