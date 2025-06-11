В школах России борются с буллингом, усиливая воспитательную повестку

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Минпросвещения ведут работу по противодействию травле в школах и сохранению психологического здоровья школьников, заявил первый замглавы ведомства Александр Бугаев на правительственном часе в Госдуме.

"Мы считаем травлю в школе социальной дисфункцией и ведем систематическую работу над созданием позитивной психологической атмосферы в школах, усиливая воспитательную повестку", - сказал он.

Он назвал психологический климат, противодействие травле в школе и сохранение психологического здоровья - важными аспектами.

"Нас этот вопрос не может не беспокоить. Мы все видим те обращения граждан и те факты, которые выявляют в ряде образовательных организаций", - сказал первый замминистра.

По данным Бугаева, "уже сейчас в ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌школах работают более 57 тысяч педагогов-психологов".